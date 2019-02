© foto di Imago/Image Sport

Tentazione cinese per Dimitri Oberlin. L'attaccante classe '97, appena arrivato all'Empoli in prestito dal Basilea (solo 71 minuti finora e due panchine consecutive nelle ultime due gare), nelle ultime ore avrebbe infatti ricevuto un'importante offerta dall'Hebei China Fortune. Difficile ipotizzare che gli azzurri possano decidere di privarsi dopo pochissimi giorni del loro nuovo acquisto, ma la pista va monitorata almeno fino alla fine del mercato in Cina (28 febbraio). In caso di interruzione del prestito e cessione del giocatore dal Basilea all'Hebei, all'Empoli andrebbe in ogni caso una compensazione economica.