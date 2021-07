ufficiale L'ex Empoli Oberlin torna in patria e firma per il Servette

Dimitri Oberlin è un nuovo giocatore del Servette. L'attaccante, 23 anni, si trasferisce dal Bayern II e torna in patria, firmando un contratto fino al 2024. Oberlin ha giocato anche per un breve periodo nell'Empoli, raccogliendo 5 presenze in Serie A dal gennaio a giugno 2019.