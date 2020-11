tmw Fabio Borini al bivio: l'attaccante potrebbe firmare o con l'Hellas o con lo Swansea

vedi letture

Il futuro di Fabio Borini potrebbe essere nuovamente in Serie A o in Premier League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante, attualmente svincolato, sta infatti pensando di firmare o con l'Hellas Verona o con lo Swansea e in entrambi i casi per l'ex Milan sarebbe un ritorno.