TMW - Faraoni: "Inter col timbro di Conte. La Juve ci aveva concesso di più"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Davide Faraoni, laterale dell'Hellas Verona, ha analizzato in zona mista la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Questo quanto raccolto da TMW: "Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo interpretato la gara proprio come l'avevamo preparata. L'Inter è un avversario forte, ci aspettavamo una reazione del genere. Dispiace aver subito due reti, ma i nerazzurri non ti regalano niente".

Cosa vi siete detti nell'intervallo?

"Sapevamo che avremmo dovuto dare battaglia per difendere il risultato a favore. Poi l'Inter ci ha messi sotto e Barella ha fatto un gran gol. Portiamo a casa le cose buone e correggiamo gli errori".

Quanto rammarico c'è?

"C'è rammarico perché abbiamo chiuso il primo tempo sull'1-0 per noi. La squadra c'è, noi mettiamo in difficoltà chiunque e dobbiamo continuare su questa strada. Nessuno si aspettava che il Verona arrivasse a questa sosta con 15 punti. Dietro c'è il lavoro di tutti: del mister, dei giocatori e del gruppo in generale".

Com'è stato il ritorno a San Siro?

"Tornare a San Siro è sempre bello. Appena ho visto lo stadio dal pullman ho provato delle emozioni forti. All'Inter ho passato dei bei momenti, faccio i complimenti ai nerazzurri, sono ancora attaccato a questi colori, ma ora testa bassa e pedalare".

Meglio l'Inter o la Juve contro di voi?

"La Juventus ci ha concesso di più rispetto all'Inter, avevamo avuto più occasioni da rete. I nerazzurri hanno il timbro del loro allenatore, stasera si sono chiusi bene dietro e non ci hanno regalato niente. Questo è sinonimo di mentalità".