Fascetti: "L'Inter ha qualità per vincere l'Europa League. Panni sporchi da lavare in casa"

"L'Inter può anche vincere l'Europa League. Non mi sembra che ci siano grandi squadre, i nerazzurri hanno qualità". Così Eugenio Fascetti nel corso dell'intervista a TMW. Su Conte e la situazione con il club ha poi detto (lui che ha avuto Conte da giocatore): "Vincendo, un accordo lo trovano ma è stata una uscita infelice. Da dirigente non so cosa avrei fatto. Forse avrei reagito male, ma non so come mi sarei comportato. Da tecnico può avere anche mille ragioni ma certe esternazioni vanno fatte a quattr'occhi. Antonio è così: o prendere o lasciare. Ma i panni sporchi vanno lavati in casa".

