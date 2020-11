tmw Ferrero: "Accordo con Cvc grande risultato. Partner fondamentale per il nostro calcio"

È terminata da pochi minuti l'assemblea di Lega Serie A con all'ordine del giorno l'offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi. All'usciata dell'hotel di Roma che ha ospitato alcuni dei protagonisti, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo votato all'unanimità e questo era il primo step per poter chiudere finalmente questo processo. Noi del calcio non siamo abituati ad avere partner. Abbiamo votato le cifre e stabilito alcune cose. Adesso dobbiamo capire se questa cosa va fatta così com'è oppure no. Spero di chiudere entro Natale per dare al calcio una partnership molto importante come Cvc".

L'accordo con Cvc è stato siglato?

"La prima votazione è stata per scegliere il partner e poi il comitato di presidenti che devono trattare le cifre. Le cifre le abbiamo accordate, adesso non è più una gara, abbiamo stabilito gli anni e il tutto e adesso, essendo un processo importante, verificheremo prima della chiusura".

Di quanti anni si parla?

"Sei e i presidenti erano tutti d'accordo. L'offerta di Cvc è stata accettata".

Le cifre sono di 1,7 miliardo per il 10%?

"Sì, abbiamo raggiunto un ottimo risultato per il calcio, in questo momento particolare e complicato. Avere un partner importante come Cvc sarà fondamentale".