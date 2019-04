Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine della visita della squadra all'ospedale Gaslini di Genova: "E' un appuntamento che faccio col cuore,. Sono venuto apposta da ROma per portare un messaggio d'amore, in un posto legato al dolore. Spero, insieme ai miei ragazzi, di dare una speranza a questi bambini, che la loro vita cambi e che diventi una cosa meravigliosa. Tutti i bambini e chi non è stato fortunato, devono poter correre sui prati come fanno i miei giocatori. Mihajlovic? E' un grande amichetto mio, gli voglio bene. Domenica saremo molto amici fuori dal campo ma più di avversari sul campo".