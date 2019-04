TMW - Figo: "CR7 è il numero uno. Zaniolo-Real? È un grandissimo"

Fonte: Dario Marchetti

Intervenuto a margine della presentazione de La Notte dei Re, Luis Figo ha parlato del calcio italiano, sfiorando vari temi.

Su Icardi. "Sono fuori da questi casini, lavoro nella UEFA e sono imparziale. Non sono in mezzo, credo che alla fine sia stato importante che società e giocatore siano d'accordo. Inter quarta? Credo e spero di sì".

Su Mourinho alla Roma. "È una grande squadra, dipende dall'obiettivo e dalla voglia che ha di allenare i giallorossi, bisognerebbe parlare con lui. Roma è una piazza difficile, lo dicono tutti. È una decisione personale, dipende".

Su Cristiano Ronaldo. "È il numero uno, lo sta dimostrando in Italia dopo in Inghilterra e in Spagna, si sentirà più completo. La Juventus è una delle favorite per vincere la Champions, dopo questo confronto con l'Ajax ci può essere un altro rivale difficile con cui giocare, ma ora la Champions ha più attrazione, con grandi squadre alla fine".

Su Zaniolo. "È un grandissimo, ha qualità, deve seguire il suo cammino per la sua carriera. Real Madrid? Non sto seguendo molto il mercato, quando si tratta di un giocatore bravo le grandi squadre lo vogliono".

Sull'Ajax. "È una squadra veloce, con giocatori di qualità come ha sempre avuto. L'esperienza e la storia, in Champions, influisce. Dopo l'Atletico Madrid la Juve starà più attenta alla partita fuori casa. Ora sono più concentrati".