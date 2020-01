Fonte: dal nostro inviato, Giulio Falciai

"Sono molto contento. La Fiorentina mi ha dato le migliori sensazioni, ho scelto con il cuore. Sono felice di arrivare in viola, ci vediamo in estate". Queste le parole di Sofyan Amrabat, arrivato poco fa nell'albergo che sta ospitando la dirigenza viola. Il centrocampista adesso svolgerà le visite mediche e firmerà per la sua nuova società, per poi tornare a Verona fino al termine della stagione.