© foto di PhotoViews

La Fiorentina continua a restare in pressing per l'attaccante Matteo Politano dell'Inter, obiettivo inseguito da inizio estate, ma che il club nerazzurro considera incedibile. Gli agenti del giocatore Davide Lippi e Luca Pennacchi sono infatti a colloquio con la Fiorentina non solo per le firme per il passaggio di Martin Caceres (che sta svolgendo le visite in queste ore) in viola, ma anche per parlare del possibile sbarco in Toscana dell'esterno. Bisognerà capire se l'Inter cambierà idea sull'ex Sassuolo nelle ultime ore di mercato o continuerà a blindare il calciatore classe '93.