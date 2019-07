TMW - Fiorentina, Castrovilli: "Antognoni un esempio. Lavoro per restare"

Fonte: Dall'inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina rientrato dopo due anni di prestito alla Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena in Val di Fassa:

Quali sono le sue condizioni fisiche?

"Ho lavorato per rientrare il prima possibile in gruppo. Sto rientrando gradualmente e sto molto bene".

Come si trova nel 4-3-3 che sta disegnando Montella?

"Mi trovo molto bene a giocare da mezzala, ci ho giocato a Cremona e mi piace molto come ruolo".

Si sente pronto per dare il massimo per restare in viola?

"Dopo due anni di esperienza voglio entrare in questo progetto perché sarebbe importantissimo per la mia carriera. Mi piacerebbe molto e sono qui per dare il 101% e mettermi in mostra e dare delle risposte al mister".

Antognoni ha speso parole importanti per lei, le piacerebbe seguire le sue orme?

"Quando sono arrivato è stato lui ad accogliermi. Ricevere degli elogi da lui mi inorgoglisce e sono contento. E' certamente un modello perché è stato un giocatore magnifico. Magari potessi fare una carriera come la sua".

Quanto le è servito fare due anni di esperienza in B con la Cremonese?

"Giocare in B vuol dire far parte del calcio professionistico ad alto livello. E' un calcio molto fisico e tattico. Giocando cresci ogni giorno molto di più. Con l'aiuto di mister e compagni l'esperienza aumenta".

Cosa significherebbe per lei poter giocare insieme a Chiesa la prossima stagione?

"Federico è un modello, un esempio. Gioca con una fame incredibile, non si ferma mai e lotta su ogni pallone. Giocarci insieme sarebbe bello".