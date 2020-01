TMW - Fiorentina, Commisso: "Potevamo pareggiare. Mercato? Al lavoro"

Fonte: Dai nostri inviati, Alessandro Rimi e Pietro Lazzerini

Serata agrodolce per Rocco Commisso, patron della Fiorentina che ha assistito alla sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, ma può consolarsi con la buona prestazione dei viola. Il tycoon ne ha parlato ai cronisti presenti, tra cui TMW, nel post partita: "Sono tornato in Italia per questa partita, mi dispiace per i ragazzi perché credo abbiano giocato alla pari con l'Inter. Il calcio è così, devo ringraziare Iachini, è partito bene".

C'è più rammarico per il risultato o più soddisfazione per aver rivisto una Fiorentina più competitiva?

"Ci mancavano Castrovilli e Pezzella. Credo che fino alla fine è una partita che si poteva pareggiare, con quel mezzo gol di Vlahovic. Ma questo è il calcio".

Cosa ha pensato quando Vlahovic ha sbagliato il gol del 2-1?

"Che era il suo compleanno, poteva farlo".

Giornata intensa anche sul mercato. Trattative chiuse?

"No, però stiamo lavorando. Pradé era in hotel, non è venuto alla partita. Abbiamo parlato oggi di mercato, fin qui sono contento di come stanno andando avanti le cose".

In campionato c'è ancora speranza di arrivare in Europa League?

"Fosse per me, vorrei sempre vincere ogni partita. Però bisogna essere realisti: guardate quanto tempo ci ha messo l'Inter e quanto ha speso per fare una squadra così. Oggi qui c'erano 50mila persone, è un bellissimo stadio e lo vogliono buttare giù. Forse è il più bello d'Italia, dopo quello della Juventus: ci dobbiamo svegliare, se vogliamo aituare il calcio. È un patrimonio dell'Italia, è questo che chiedo a Firenze e a tutti gli italiani: di aiutarci su questo".