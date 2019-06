Fonte: Simone Bernabei

© foto di Giacomo Morini

Aumenta la concorrenza per Victor Guzman, centrocampista messicano del Pachuca, accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina in Italia. Per quanto raccolto da TMW, infatti, sulle sue tracce vi sarebbero anche PSV Eindhoven, Ajax, Porto e Atlético Madrid.