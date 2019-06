Fiorentina, idea per il centrocampo: piace il messicano Guzman

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nome nuovo per la Fiorentina, in attesa che il nuovo quadro dirigenziale del neo presidente Rocco Commisso prenda forma. Secondo quanto riferisce BeIn Sports, nel mirino dei viola ci sarebbe il centrocampista messicano Victor Guzman. Classe 1995, attualmente in forza al Pachuca, il giocatore per caratteristiche può giocare anche da esterno ed è valutato oltre 7 milioni di euro. Su di lui viene segnalato attento anche il Porto.