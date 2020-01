Fonte: Pietro Lazzerini

Cristian Kouamè è sempre più vicino alla Fiorentina: in questo momento è in corso un incontro l'agente del giocatore, Michelangelo Minieri, e il club gigliato a Milano. I viola sono ad un passo dalla chiusura dell'affare con il Genoa per l'ivoriano, che potrebbe dunque diventare il secondo rinforzo del mercato invernale dei viola.