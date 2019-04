TMW - Fiorentina, Mirallas: "Con l'Atalanta sarà la gara della vita"

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Mirallas ha commentato il ko patito dalla Fiorentina contro la Juventus all’Allianz Stadium: “Il risultato non è bello però oggi abbiamo visto una Fiorentina vera, abbiamo giocato bene soprattutto il primo tempo. Dovevamo segnare di più ma contro una grande squadra p sempre dura. Oggi sono felice perché ho visto una squadra forte, questa è una cosa buona per giovedì. A Bergamo sarà la partita della vita per noi: dobbiamo vincere all’interno di un anno molto strano. Sarà importante sia per noi che per i tifosi. Vogliamo vincere questa coppa per Davide, per il gruppo e per i tifosi”.