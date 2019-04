TMW - Fiorentina, Muriel: "Pioli? Lo ringrazio per quello che mi ha dato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante viola Luis Muriel ha parlato così dopo Fiorentina-Bologna: "E' stata una partita che abbiamo tenuto sotto controllo contro un Bologna che non ha creato niente, anche perché gli abbiamo concesso poco. Potevamo creare di più, la fortuna non ci accompagna ma dobbiamo continuare a combattere fino alla fine. L'addio di Pioli? Il mister l'ho salutato personalmente, mi ha voluto fortemente qui e l'ho ringraziato per quello che mi ha dato in questi mesi. Per il rapporto che aveva con noi tutti a livello umano è stato uno dei migliori allenatori con cui ho lavorato. Sicuramente per far valere quel suo lavoro dobbiamo continuare il percorso che lui ha iniziato. Fine traumatica? Non ce l'aspettavamo, penso che la squadra abbia dato sempre tutto in campo dimostrando professionalità. Le partite perse credo siano state solo tre e abbiamo recuperato risultati che sembravano già persi. Vincenzo Montella? Lavoriamo per la Fiorentina e quindi anche col cambio allenatore dobbiamo continuare a dare tutto. Montella lo conosco già da molto tempo e parlavo tanto con lui: mi ha dato sempre fiducia e crede nelle mie potenzialità. Le sue conoscenze ci danno molto per il percorso che vogliamo fare. La Juventus? Sabato dobbiamo vincere, sarà una partita difficilissima. Sarà una gara combattuta, la vedo molto convinta e quindi dobbiamo arrivare a Torino al meglio".