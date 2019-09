TMW - Fiorentina, Pezzella: "Dispiace perdere due punti. Vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato in zona mista dopo il 2-2 con l'Atalanta: "Dispiace perdere due punti perché c'era tutto per vincere e l'ultima giocata ci ha penalizzato da palla inattiva, ma penso che la squadra abbia fatto la partita preparata in settimana. Abbiamo saputo soffrire contro una grande squadra, ora bisogna guardare avanti e migliorare. Assillo vittoria? Tutti vogliamo vincere, ancora non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto delle belle prestazioni: prima o poi arriveranno anche i successi. Serve lucidità nella testa per capire cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Problema di testa? No, è normale che nonostante il 2-0 gli avversari vogliano provare a fare il risultato. Loro non ci hanno fatto tiri fino al primo gol, poi il secondo è arrivato da palla inattiva e al limite dell'area. Sono situazioni particolari che vanno migliorate. Giocato alla pari con le prime tre dello scorso anno? Sì, sappiamo di aver sfidato grandi squadre, oggi però c'è la sensazione che potevamo vincere l'ultima partita e anche questa. Non basta, quando si gioca così bisogna portare i tre punti a casa. Marcare Zapata da ammonito? Non è facile, ci sono tanti duelli e serve stare attenti. Bisogna giocare sempre al massimo ma con la testa, l'Atalanta ha attaccanti forti e molto tecnici".