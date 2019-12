TMW - Fiorentina, Pradé: "Montella sarà in panchina con Inter e Roma"

Fonte: Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro il Torino in zona mista nel post gara. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il momento è durissimo, non ce lo aspettavamo. Abbiamo avuto un approccio molle. Prendiamo la reazione del secondo tempo come cosa positiva. Psicologicamente mi rincuora che sul 2-0 la squadra ha continuato a reagire. Dobbiamo sperare che nelle prossime due partite vadano meglio. Speriamo nei rientri di Pezzella e Ribery. E anche Badelj che oggi non stava bene".

Montella? Capisce bene che è un problema che va valutato insieme. La fiducia che gli ha dato il presidente è massimale, ora vediamo nelle prossime due gare. Vincenzo Montella sarà in panchina sia con l'Inter che con la Roma. Il nostro è un campionato molto difficile, quindi è raro che nel mercato di gennaio una squadra possa peggiorare. Si tende sempre a migliorare. Non è il momento dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra potenzialmente forte. Speriamo di diventare come la Lazio e l'Atalanta. La classifica preoccupa perché non sei abituato a stare lì. L'esperienza è un po' mancata nell'approccio".