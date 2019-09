TMW - Fiorentina, Pradè: "Ribery colpo per tutto il nostro sistema calcio"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Lorenzo Marucci

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in zona mista al termine della sfida pareggiata per 0-0 contro la Juventus: "Era una partita calda perché venivamo da due sconfitte, giocavamo contro la Juventus e tutti sanno quanto conta per noi questa partita. L'abbiamo giocata in maniera intelligente, abbiamo giocato una grande gara. Abbiamo smosso la classifica, non abbiamo preso gol. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. La svolta sarà una svolta di lavoro, di crescita. È una squadra completamente cambiata, con tanti giovani. Dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per diventare competitivi. Ribery? Non andava certamente scoperto oggi, sapevamo quello che era per noi. Lo abbiamo preso perché è un calciatore forte: Tutti pensavano che fosse un’operazione di marketing, ma per noi tutto è meno che quello. Lo abbiamo preso per far crescere i nostri giovani e il nostro ambiente, per la professionalità. Io penso che sia un colpo anche per il nostro sistema calcio”.