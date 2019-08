TMW - Fiorentina, ritorna il vecchio pallino: obiettivo Mammana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo ciclo Fiorentina. Con nomi dal passato, però, da Vincenzo Montella a Daniele Pradè, da Valentino Angeloni a Milan Badelj. Federico Chiesa come trait d’union, i punti in comune con ‘quella’ Fiorentina non mancano. Anche sul mercato. Anche negli obiettivi. Come Emanuel Mammana.

Il pallino che ritorna - Mammana era il grande obiettivo per la difesa nella gestione Sousa, finito poi con un nulla di fatto perché il portafogli rimase chiuso. Nuova storia. Adesso Mammana non gioca più nel River Plate ma è dello Zenit San Pietroburgo, coi russi che però lo considerano tra le potenziali cessioni. Il Sassuolo c’è, con forza, ma il giocatore sta prendendo tempo perché sa che la Fiorentina c’è.

Priorità Ribery - La società viola ha recepito la possibilità di arrivare a un vecchio pallino per la difesa. Ceduto Vitor Hugo, è arrivato Lirola e Milenkovic si è spostato centrale. Solo che Ceccherini resta in uscita e allora la Fiorentina potrà andare all’assalto di Mammana, per il quale resiste comunque l’ipotesi neroverde. Nella scaletta Viola, al momento, la priorità è Franck Ribery, o comunque l’esterno d’attacco. Il francese per adesso riflette. La risposta è attesa a breve, c’è moderata fiducia in Fiorentina a riguardo.