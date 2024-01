Ufficiale Mammana lascia il River per la seconda volta. È un nuovo giocatore del Velez

Emanuel Mammana ha chiuso ufficialmente la sua seconda tappa al River Plate. Il difensore argentino, 27 anni, è un nuovo giocatore del Vélez Sarsfield, con cui ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2025.

Il comunicato del club: "Emanuel Hernán Mammana vestirà la maglia del Vélez in un accordo che lo legherà al club fino al 31 dicembre 2025.

Il 27enne difensore nato a Merlo, provincia di Buenos Aires, arriva dal River Plate, club che lo ha formato come calciatore e che lo ha proiettato in prima divisione nel 2014. Dopo l'esordio in Coppa d'Argentina contro il Central e l'esperienza nella prima squadra del Millonarios, è stato acquistato dai francesi dell'Olympique Lyonnais nel 2016, per sostituire Samuel Umtiti, trasferitosi al Barcellona.

Nel 2017 ha continuato la sua carriera in Russia, più precisamente nello Zenit San Pietroburgo, dove ha giocato 41 partite. Ha avuto un periodo al PFC Sochi, dove ha giocato due stagioni prima di tornare al River.

Mammana ha fatto anche un lungo viaggio attraverso le giovanili argentine e ha disputato tre amichevoli con la selezione maggiore. Tra i suoi successi spiccano Scudetti e Coppe Nazionali con River e Zenit; oltre a trofei internazionali come Recopa Sudamericana, Copa

Sudamericana, Libertadores".