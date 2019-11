TMW - Fiorentina, Vlahovic: "I gol? Sono contento solo a metà"

Fonte: Francesco Aresu

© foto di Federico De Luca

Dusan Vlahovic, autore di una doppietta oggi a Cagliari, ha commentato così in zona mista il ko subito dalla Fiorentina: “Oggi è stato un risultato pesante: il Cagliari era messo bene in campo e noi non siamo riusciti a fare quello che abbiamo provato in settimana. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, che deve essere una vittoria: è fondamentale per noi il prossimo risultato. Loro sono entrati meglio in campo nella partita, noi ci eravamo detti che dovevamo partire forti nei primi 15’ dando più del 100% ma non ci siamo riusciti del tutto. Noi però abbiamo dato in massimo in questo momento. E’ una brutta sconfitta, dovevamo fare meglio ma questo è il calcio”.

Sul clima nello spogliatoio: “Ci siamo guardati in faccia, siamo una famiglia e parliamo di tutto insieme: abbiamo detto che non abbiamo messo tanta grinta, forse loro ci hanno messo più voglia di noi. I miei due gol? Avevo un grande peso sulle spalle e me lo sono tolto, peccato che ho esultato in un bruttissimo momento, in una brutta partita per noi: era meglio se segnavo la scorsa settimana, oggi i gol a un certo punto non ci servivano più. Sono contento fino a un certo punto…”