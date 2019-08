Sebastian Frey parla a TMW dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Ribery come nuovo giocatore della Fiorentina. Un acquisto che rilancia l'entusiasmo della piazza e che testimonia le ambizioni della nuova proprietà secondo l'ex portiere francese: "Ne parlavo anche con Luca Toni in questi giorni ed effettivamente stiamo rivedendo in questa Fiorentina quella dei nostri anni, dove i Della Valle con acquisti proprio come il mio, di Toni, Jorgensen, Fiore, giovani come Pazzini e Bojinov stava ponendo le basi per un bel ciclo, dove si è arrivati a giocare contro le grandi squadre di Champions League".