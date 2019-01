Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Bettella e Luca Valzania, in uscita dall'Atalanta e in cerca di un club che possa permettere loro di giocare con più continuità, hanno detto sì all'offerta del Frosinone e il loro arrivo in gialloazzurro sembra essere imminente. Per i due dunque addio alla Dea che sembra vicinissimo e nuova avventura in Serie A in procinto di iniziare.