Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mino Raiola avrebbe proposto Moise Kean al Frosinone. L'attaccante della Nazionale arriverebbe a titolo definitivo, per circa 20 milioni di euro, ma la Juventus si riserverebbe il diritto di riacquisto per 30 milioni. Il club ciociaro sarebbe allettato dall'idea ma non può permettersi un acquisto così oneroso per motivi di bilancio (considerando anche il rischio di un infortunio) e con lo spettro della retrocessione sempre più vicino.