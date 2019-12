TMW - Galliani: "Ibra un furbacchione, neanche Raiola sa dove andrà..."

Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, all'uscita dalla festa per i 120 anni del Milan, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Questo quanto raccolto da TMW: “Zlatan è un furbacchione. Neanche il suo agente Mino Raiola sa dove andrà e mi dice sempre: ‘Chiamalo tu’. Ci sentiamo, continua a chiamarmi ‘Capo’ ma non so nulla. Monza? Quella mia e di Berlusconi era una battuta, chiaramente non verrà”.