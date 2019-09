Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli sta valutando alcuni cambi rispetto alla sua formazione tipo, quella utilizzata spesso e volentieri in questa prima parte di stagione. In difesa Biraschi potrebbe trovare spazio al posto di Zapata, ma molto in questo senso dipenderà dalle condizioni di Criscito. Se non dovesse recuperare possibile slittamento a sinistra proprio di Biraschi o di Romero con Goldaniga al centro. A centrocampo possibile turno di riposo per Lasse Schone. Questo il probabile 11 del Genoa in vista della Lazio: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Saponara, Barreca; Kouame, Pinamonti.