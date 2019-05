© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Criscito, capitano del Genoa, autore del gol del pareggio contro il Cagliari, ha parlato in zona mista. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "È stato un gol importante, è un punto che può fare la differenza ma tutto passa dall'Empoli. Abbiamo fiducia nel Torino, ci sono tanti ex genoani e si giocano un posto in Europa".

La partita con il Cagliari? "Abbiamo creato tanto come al solito, ma negli ultimi metri manca qualcosa. Se fossimo riusciti a segnare prima secondo me avremmo potuto portare a casa la vittoria, peccato".

Il rigore? "Ho preso la palla convinto di fare gol. Ho calciato forte, è andata bene. Adesso aspettiamo la gara dell'Empoli, ovviamente speriamo in un risultato negativo dei toscani".

La salvezza? "Fino a gennaio abbiamo fatto bene, poi c'è stato questo calo che ci ha portato a lottare per la salvezza. Speriamo di chiudere bene il campionato".