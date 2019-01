TMW - Genoa, domani arriva Sanabria. Attesa per Pjaca, SPAL su Ehizibue

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Sanabria pronto ad abbracciare il Genoa nella giornata di domani. Ultimi dettagli risolti, da domani Sanabria sarà un nuovo calciatore rossoblu. Ore di attesa invece per Pjaca: l’agente ha incontrato Preziosi, adesso riporterà al calciatore la volontà forte del Genoa di puntare su di lui e domani potrebbe arrivare già una risposta positiva o negativa. Ancora nessun riscontro per Ehizibue che all’ultimo momento ha deciso di non firmare per il Genoa. Il Grifone attende, ma intanto ci prova la SPAL...