Genoa a lavoro sul mercato in uscita. Sirene dalla Francia per il centrocampista Oscar Hiljemark. L’ex Palermo piace al Bordeaux, è un profilo monitorato e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni. Sullo sfondo apprezzamenti da Parma e Lecce.

In uscita anche Schafer, che lascia il Genoa a titolo temporaneo: per lui una nuova avventura al Chievo, oggi sarà il giorno delle firme. Il Grifone si muove, Hiljemark e Schafer verso il cambio di casacca...