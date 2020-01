© foto di Insidefoto/Image Sport

Aggiornamenti sull'obiettivo Birkir Bjarnason, centrocampista islandese svincolato, per il Genoa. Il giocatore rivuole l'Italia, di fatto la patria calcistica che l'ha lanciato ad alti livelli. Confermati i contatti col Grifone, a breve nuovo incontro per cercare di limare i dettagli. La volontà del ragazzo è chiara ma dall'altra parte lo tentano proposte più ricche che arrivano dalla MLS, da New York, e dal Tolosa in Francia. In settimana Bjarnason deciderà il futuro, in attesa del rilancio del Genoa.