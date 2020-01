Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Per Mattia Destro il ritorno a Genova è sempre più vicino: intanto il giocatore è arrivato in città e ha iniziato le visite mediche al Synlab Il Baluardo: per l'attaccante del Bologna dovrebbe trattarsi di prestito fino al termine della stagione. Dopo gli annunci di Behrami e Perin, che sia il giorno anche dell'arrivo del sospirato rinforzo per l'attacco di Nicola?