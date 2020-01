Fonte: Raimondo De Magistris

Juan Manuel Iturbe sempre più vicino al Genoa: in questo momento il giocatore è in attesa di un nuovo incontro con il club rossoblù, per la definizione dei dettagli contrattuali. Intanto in mattinata l'ex Torino ha superato le visite mediche. I rossoblù hanno chiuso l'accordo col Pumas sulla base di un prestito per dodici mesi con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.