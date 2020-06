tmw Genoa, la squadra di Nicola alza i giri del motore: ai box solo Radovanovic

Ripartire da dove si era lasciato. E' questo l'obiettivo del Genoa che si sta allenando intensamente al centro sportivo "Gianluca Signorini". I rossoblu hanno interrotto un cammino davvero positivo con tre successi nelle ultime quattro gare che hanno permesso di agganciare il Lecce al terzultimo posto. Mister Davide Nicola non vuole che la concentrazione si abbassi nemmeno per un attimo e sta facendo svolgere alla sua squadra sedute che si alternano fra preparazione fisica a tattica e partitelle su spazi ridotti e a tutto campo.

Ai box solo Radovanovic - Il gruppo rossoblu è al gran completo con il solo Ivan Radovanovic che sta continuando il recupero dall'infortunio al legamento crociato. Per il resto la truppa del Grifone è al gran completo con il tecnico piemontese che potrà contare su un'ampia scelta per il ritorno in campo che sarà il 23 giugno alle 21.45 a Marassi contro il Parma.

Si lavora al "Signorini" - La preparazione proseguirà anche per la prossima settimana con i ritmi che, per forza di cosa, andranno ad aumentare. La ripresa della Serie A è ancora lontana ma Nicola è determinato come tutta la squadra a non tralasciare neanche il più piccolo dettaglio da ogni seduta di allenamento. Il percorso è ancora lungo ma il Genoa non vuole certo farsi trovare impreparato.