© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importante per il Genoa. Enrico Preziosi deve decidere a chi affidare la panchina e non ha ancora comunicato l’esonero ad Aurelio Andreazzoli. Con Guidolin c’è un accordo di massima che va ulteriormente approfondito. E intanto ieri c’è stato un incontro positivo con Carrera. Oggi Preziosi prenderà la decisione finale. Intanto traballa anche la posizione di Stefano Capozucca. Al vaglio del presidente del Grifone i profili di Francesco Marroccu e Massimiliano Mirabelli, ma non è una decisione che verrà presa nell’immediato. E ieri a Parma era segnalato anche Rino Foschi. Aria di cambiamenti, dalla scrivania alla panchina. Preziosi studia le mosse per il Genoa...