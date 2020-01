TMW - Genoa, Perin: "Lavorare sugli errori, le sfide mi sono sempre piaciute"

Fonte: Dal nostro inviato, Luca Chiarini

Il portiere del Genoa Mattia Perin ha parlato in zona mista dopo la sconfitta di Verona: "Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nel modo giusto. Non dobbiamo pensare al mercato noi che siamo nel nostro spogliatoio. Siamo questi e dobbiamo tirarci fuori qua. Ci sono ottimi giocatori, sia chi scende in campo e chi sta fuori. Dobbiamo tirare fuori più del 100%".

I segni che facevi ai compagni nella ripresa?

"Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà con i tagli dietro le spalle. Potevamo fare di più, il mister ce lo aveva detto ma non siamo riusciti a fermarli. Martedì ci ritroveremo al campo, lavoreremo sugli errori e dal punto di vista mentale dobbiamo dare di più".

Che idea ti sei fatto sulla squadra?

"Mi sono fatto l'idea che i giocatori in difesa ci sono, sono ottimi ma possiamo fare meglio. Ora cominceremo a lavorare per far meglio dal punto di vista difensivo. Gli attaccanti ci sono, dobbiamo metterli in condizione di segnare e noi pensare a difendere".

Il tuo ritorno a Genova.

"Appena si è presentata l'occasione non ci ho pensato due volte. Vedendo la classifica, sapevo che sarebbe stato difficile ma le sfide mi sono sempre piaciute".