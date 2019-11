TMW - Genoa, sondaggio per Filippo Falco. Piace anche al Fenerbahce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Genoa sulle tracce di Filippo Falco, trequartista classe '92 protagonista di questo avvio di stagione nel Lecce di Fabio Liverani. Un gol, un assist vincente e soprattutto tanti dribbling per il talentuoso calciatore di Taranto tra gli obiettivi di Preziosi per un mercato di gennaio che, inevitabilmente, vedrà il club rossoblù protagonista per rinforzare una squadra che non si aspettava a questo punto della stagione di trovarsi in piena zona retrocessione. Non solo il Genoa, però: negli ultimi giorni anche il Fenerbahce ha chiesto informazioni su Falco.