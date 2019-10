TMW - Genoa-Thiago Motta, Preziosi sempre più convinto: le ultime

© foto di Federico De Luca

Ore frenetiche in casa Genoa. Enrico Preziosi sembra sempre più convinto di affidare la panchina a Thiago Motta. E intanto Andreazzoli resta in attesa di comunicazioni sull’esonero. L’ex centrocampista rossoblù è in contatto con il Genoa da tempo, Preziosi è tentato di affidargli la conduzione della squadra ed è in attesa di una sua risposta in un senso o nell’altro. Ad affiancare Thiago Motta, che incontrerà la società nelle prossime ore, potrebbe essere Chiappino. Si lavora in questa direzione sulla base di un contratto fino a giugno con opzione. E Guidolin resta sempre sullo sfondo...