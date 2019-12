© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un nuovo rinforzo a centrocampo per il Genoa. Vicino Jasmin Kurtic della SPAL. Parti vicine, trattativa avviata e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. In attesa di Davide Nicola in panchina, è vicino il primo colpo per gennaio. Jasmin Kurtic ad un passo dai rossoblù...