TMW - Genoa, visite mediche terminate per Jandrei: a breve la firma

Test medici terminati per Jandrei alla clinica Il Baluardo di Genova. Il portiere ha svolto le visite in mattinata e adesso potrà firmare il contratto con il Genoa per poi essere ufficializzato dal club di Preziosi e mettersi subito a disposizione di Cesare Prandelli in vista della ripresa del campionato quando i rossoblù affronteranno il Milan a Marassi.