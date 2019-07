TMW - Genoa, Zennaro: "Grande opportunità, lavorerò per migliorare"

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Dopo le visite mediche svolte l’anno scorso, Mattia Zennaro è stato aggregato alla prima squadra di Andreazzoli. Dal ritiro di Neustift, il trequartista proveniente dal Venezia ha incontrato i media in conferenza stampa.

Il presidente ha detto che sei un giovane talento da portare a casa.

“Ringrazio molto il presidente e il direttore. Sono molto contento di essere qui. Per me è una grandissima opportunità e spero di dimostrare quello che posso fare, naturalmente lavorando più degli altri”.

Ti senti pronto per una situazione come questa?

“Sono qui da pochi giorni. Ho visto che è un altro ritmo, non saprei rispondere perché bisogna vedere in partita. L’anno scorso ho avuto un’esperienza in B, bisogna abituarsi ai ritmi”.

Come ti sei trovato con il gruppo?

“Mi sono trovato bene anche con quelli più esperti. Li ringrazio molto”.

Sei un trequartista in una squadra che necessità di giocatori in quel ruolo. E’ una bella responsabilità?

"E’ una bella responsabilità. Cerco di migliorarmi giorno dopo giorno per essere a disposizione".

Cosa ti ha lasciato l’esperienza in B a Venezia?

“Mi ha lasciato molto a livello mentale, è stata un’esperienza bella. Allo stesso tempo è stata dura, ho giocato 10 partite”.

Sei un trequartista un po’ atipico, difendi anche molto. E’ un’arma in più?

“Credo sia un’arma in più. Devo però ancora migliorare la fase difensiva”.

A chi ti ispiri?

“Fin da piccolino ho sempre visto i video di Kaka. Era pulito ed elegante”.

TMW: nello spogliatoio chi è che ti dà più consigli?

“Un po’ tutti però Radovanovic mi ha aiutato molto da quando sono qui e anche Zukanovic”.

TMW: in Primavera hai segnato tanto. Ci pensi ad un gol anche con la prima del Genoa?

“Ci penso, cerco di immaginare come possa essere però fin che non arriva non posso vivere l’emozione”.