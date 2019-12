© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giorni speciali per Mattia Perin. Oggi a Padova il sì con la compagna Giorgia. A breve il futuro, il ritorno al Genoa. La carriera lo vedrà ancora al Grifone: l'agente Alessandro Lucci è a un passo dal definire il rientro dell'estremo difensore in prestito secco dalla Juventus al club dove è sbocciato e diventato grande. La piazza dove ripartire e rimettersi in gioco. Ma da domani, perché oggi Perin si sposa. E tutta la sua vita, di Giorgia e della sua piccola Vittoria, è oggi, in un sì.