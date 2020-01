TMW - Giroud, è muro Chelsea. Il francese vuole giocare per l'Europeo

© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea non vuole cedere Olivier Giroud. O meglio, non ha intenzione di farlo senza avere avuto un'alternativa già pronta in casa, dopo i vari tentativi - fra cui anche Mertens - di bloccare un centravanti per poi dare il via libera all'attaccante francese. Tutte possibilità andate a vuoto e, con sei mesi di contratto rimanenti, l'ex Arsenal rimane impantanato.

EUROPEO ADDIO? Il problema non è solo per una questione di opportunità, bensì Giroud si brucerebbe la possibilità di giocare Euro2020 in caso di ripetute esclusioni. All'Inter e alla Lazio non avrebbe il posto fisso, questo è chiaro, ma almeno avrebbe più opportunità di farsi vedere, mentre con i Blues c'è una gerarchia abbastanza chiara: Abraham titolare, Batshuayi prima riserva, Giroud che gioca solo 5 partite nei primi sei mesi. Ed è questo lo scoglio più grande per la trattativa: il Chelsea fa muro e non ha ancora lasciato spazio a voli pindarici. Inter e Lazio, quindi, possono giocarsela: nerazzurri che avevano il gradimento, Tare che è a Londra per cercare di convincere il Chelsea.