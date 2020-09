tmw Godin sempre più vicino al Cagliari: nuovi contatti in giornata, fumata bianca vicina

Diego Godin sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club sardo è ottimista per concludere l'affare e nella giornata di oggi ci sono stati dei passi in avanti. Il difensore uruguaiano, in uscita dall'Inter, dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno, per uno stipendio attorno ai 3,5 milioni a stagione (la stessa cifra che ha guadagnato nell'ultima stagione Nainggolan a Cagliari), dopo la cessione a titolo definitivo gratuito dai nerazzurri. Oggi le parti si sono sentite e la fumata bianca appare vicina a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto.