tmw Gosens, rinnovo a segno e mercato: Inter, Chelsea e Leicester sul tedesco

vedi letture

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha detto che appena finirà l'emergenza sanitaria chiamerà Robin Gosens. E che lo avrebbe fatto peraltro anche nell'ultima sosta per le Nazionali. Quella dell'esterno mancino di Emmerich am Rhein è stata una scalata importante, dall'Heracles alla Dea nell'estate del 2017 e una crescita da farlo diventare gioiello da Nazionale.

Il rinnovo già sottoscritto Gosens ha già rinnovato con l'Atalanta fino all'estate del 2024, come Marten de Roon, solo che il club orobico non ha annunciato le due firme. Solo tecnicalità, entrambi hanno già messo nero su bianco sui nuovi contratti già dallo scorso gennaio .

Ipotesi Inter, due in Premier Gosens adesso inizia a far gola e non a pochi. L'Inter è sulle tracce del giocatore perché sta valutando le condizioni di Kwadwo Asamoah e perché sulla sinistra Antonio Conte ha chiesto un rinforzo che già conosca la Serie A. Poi c'è il Chelsea: coi Blues, l'Atalanta ha già discusso dell'affare Mario Pasalic e del suo riscatto e inoltre in uscita, nel ruolo, c'è Emerson Palmieri che piace proprio ai nerazzurri e alla Juventus. Inoltre sondaggio del Leicester City che potrebbe cedere nel ruolo Ben Childwell.