TMW - Gravina: "Aprile mese giusto per le riforme. Italia, c'è entusiasmo"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della consegna del Premio Maestrelli a Montecatini: "Ogni riconoscimento è un momento di orgoglio per chi lo riceve e ti dà una grande energia, che serve in questo momento di grande difficoltà. Per me è un premio speciale, consegnato alla presenza di chi è stato testimone dei primi passi della mia carriera sportiva, da Maddaloni a Lazzerini. Con loro ho avviato il percorso sportivo e condiviso momenti bellissimi".

Sulle riforme: "Stiamo spingendo molto, in questi 4-5 mesi sono state varate tante riforme, abbiamo posto le basi. Stiamo dando segnali importanti, ci sono tanti progetti sul tavolo e aprile sarà un mese fondamentale. Ci occuperemo subito del codice di giustizia, della riforma della giustizia sportiva sia nei contenuti che nei tempi. Ora aspettiamo la modifica nello statuto e poi ci sarà il varo del nuovo codice, delle procedure e i principi. In questi giorni, poi, ho un chiodo fisso: eliminare i mercanti, coloro che offendono questo mondo. Vorrei istituire una black list, compatibilmente con i principi e le norme, perché non possiamo vedere soggetti che passano da una città a un'altra e continuano a mortificare il calcio".

Sull'Under-21: "Il mio cuore batte molto forte per la Nazionale Under-21, che ho seguito per tanti anni. Ho vinto con loro l'ultimo torneo nel 2004 e il bronzo olimpico. Faremo di tutto perché le nostre rappresentative possano avere il massimo sotto il profilo organizzativo, compresa la Nazionale femminile al Mondiale. Ci teniamo molto, la vittoria nell'Europeo ci manca da tanti anni e per la prima volta abbiamo sei/sette elementi che si aggregheranno direttamente dalla Nazionale maggiore, c'è una bella collaborazione tra Di Biagio e Mancini".

Su Juve-Atletico e le prestazioni di Bernardeschi e Spinazzola: "È un segnale importante, ma ci sono tanti altri giovani, come Kean che è un 2000 ed stato convocato. Mancini ha lanciato l'idea di un nuovo corso per il calcio italiano, votato al gioco e all'armonia e supportato da entusiasmo. Vogliamo che contamini tutti i tifosi".