Tutto definito per Valentin Eysseric all'Hellas Verona. Il francese classe '92, infatti, lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro. Domani le visite mediche, in attesa dell'ufficialità.