TMW - Hellas, offerta importante per Ciano: il Frosinone (per ora) resiste

Camillo Ciano obiettivo concreto dell'Hellas Verona. Il club di patron Setti ha messo sul piatto 1.8 milioni di euro per l'ala del Frosinone legata al club ciociaro da un contratto in scadenza nel 2021.

Al momento, però, la società di patron Stirpe continua a far muro, nonostante la volontà del calciatore di misurarsi col campionato di Serie A. Nesta lo ritiene calciatore importante per il Frosinone che verrà e, per questo motivo, ad oggi i dirigenti del Frosinone tentennano sulla sua cessione. Ormai defilato il Lecce, con cui la trattativa da qualche giorno è tramontata.