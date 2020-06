tmw Hellas, sabato c'è il Cagliari: out Eysseric, Juric studia le mosse

L'attesa sta per terminare: centoquattro giorni dopo l'ultima gara ufficiale, l'Hellas Verona si prepara a tornare in campo contro il Cagliari. Riprende dunque la rincorsa all'Europa, benché l'obiettivo dichiarato resti la salvezza, non ancora raggiunta aritmeticamente. Tra incognite e concorrenza agguerrita, rientrare tra le prime sette resta un sogno quasi proibito, ma mai come quest'anno è vivida la convinzione che un miracolo sportivo di tali dimensioni possa essere portato a compimento.

Le assenze - Non sarà della partita Valentin Eysseric: gli esami strumentali cui si è sottoposto il francese nella giornata di lunedì hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Tempi di recupero stimati in circa due settimane, ma sarà importante verificarne i progressi con cadenza quotidiana. Terapie per l'ex Nizza, così come per Udogie e Danzi: il primo sta ancora recuperando da una lesione muscolare, per il secondo - che sta gradualmente tornando a lavorare anche in palestra e sul campo, con leggere corse - prosegue il programma riabilitativo dopo l'intervento alla caviglia di febbraio.

Gli impegni di giugno - Nel mese di giugno il calendario impone un trittico che sarà certamente probante per le ambizioni degli scaligeri: alla sfida interna contro il Cagliari farà seguito il big match - sempre al Bentegodi - con il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia. Toccherà infine al Sassuolo, nel weekend del ventotto giugno.

La probabile formazione anti-Cagliari - È lecito pensare che Juric possa ripartire dai suoi fedelissimi: rispetto al k.o. di Genova, che ha preceduto il lungo stop, torneranno certamente Faraoni, Veloso e Borini - all'epoca squalificati i primi due, e infortunato il terzo. Solita bagarre per la trequarti: Pessina e Zaccagni sono i papabili titolari, ma restano ampiamente in corsa sia Verre che Salcedo. Quasi un mantra, dalla cintola in giù: Lazovic a sinistra, Amrabat in tandem con Veloso nella mediana a due, Rrahmani, Gunter e Kumbulla nel terzetto a protezione di Silvestri.